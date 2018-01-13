Салат «Цезарь» вызвал эпидемию в Улан-Удэ

Роспотребнадзор объявил о групповой заболеваемости сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо», расположенного в центре города Улан-Удэ. Об этом в субботу, 13 января, сообщает управление ведомства по Республике Бурятия.

Пострадавшие посещали заведение в период с 8 по 11 января. Массовое отравление затронуло около 70 человек, уточнили «Интерфаксу» в Республиканской клинической больнице. За медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией обратились 66 человек, из них 50, в том числе девять детей, госпитализированы. Заболевшие употребляли салат «Цезарь» и другие блюда из курицы.

В управлении Роспотребнадзора указали, что приняты меры по ликвидации очага инфекции. С целью установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств.

В ходе расследования были установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд.

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