Назван источник дохода сына-семиклассника уральского мэра

Учащийся в седьмом классе сын главы Серовского городского округа Свердловской области Василия Сизикова в прошлом году заработал более 400 тысяч рублей, получая алименты. Об этом URA.RU сообщил сам чиновник.

По его словам, младший сын живет со своей матерью — его бывшей женой. Ей Сизиков перечисляет алименты на ребенка.

Ранее в своей декларации о доходах градоначальник указал, что в 2018 году он заработал 2,6 миллиона рублей, а его сын-семиклассник — 409,3 тысячи.

В документе также сказано, что школьник пользуется жилым домом площадью 552,8 квадратных метра и 212-метровой квартирой, а его отец — двумя домами площадью 121,3 и 296 квадратных метра. В собственности у мэра и его сына нет ни недвижимости, ни транспортных средств, значится в декларации.

Василий Сизиков занял пост главы Серовского городского округа в августе прошлого года. До этого он был заместителем министра транспорта, а еще ранее — главой администрации Верхотурья Свердловской области.

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