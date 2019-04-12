Доход Путина сократился на 10 миллионов рублей

По итогам за 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8,64 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера президента, опубликованной на сайте Кремля. В 2017 году его доход составлял 18,7 миллиона рублей.

Сообщается, что в собственности главы государства имеются две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метра, а также два машиноместа, оба на 18 квадратных метров. Все перечисленные объекты находятся на территории России.

Кроме того, в пользовании президента находятся два автомобиля ГАЗ М21, одна «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Также сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев за минувший год заработал 9,917 миллиона рублей. Он по-прежнему владеет квартирой в 367,8 квадратных метра и двумя автомобилями — ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в длительной аренде у премьера находится земельный участок в 47 соток.

Годовой доход пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова составил 12,795 миллиона рублей, а его жены, фигуристки Татьяны Навки — 218,6 миллиона, следует из документа. В частности, спортсменка задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, одно гаражное место, а также два автомобиля Mercedes и мотовездеход.

В апреле прошлого года стало известно, что доходы Путина по итогам 2017 года выросли почти на 10 миллионов рублей и достигли 18,7 миллиона. Также уточнялось, что пресс-секретарь Песков в 2017 году заработал 14,3 миллиона рублей, а премьер-министр Медведев — 8,5 миллиона рублей (что на 21 тысячу меньше, чем по итогам 2016 года).

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