Кремль связал требование раскрыть доходы Путина с оголтелой русофобией

Пакет антироссийских законопроектов, принятый Палатой представителей Конгресса США, является продолжением «весьма недружественной, оголтелой русофобской линии» в политике Вашингтона. Такое мнение в среду, 13 марта, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это продолжение такой эмоциональной экзальтации», — заявил Песков, отметив, что в настоящее время американские конгрессмены, находясь во власти эмоций, не способны трезво оценить политическую ситуацию и принять решения, которые бы соответствовали интересам двух стран.

Представитель Кремля также добавил, что русофобия всегда использовалась в США в качестве электорального инструмента, поэтому по мере приближения даты президентских выборов, ее накал «будет только нарастать».

Ранее 13 марта Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, направленных на усиление антироссийской политики. В частности, был принят закон с требованием раскрыть доходы президента России Владимира Путина, а также закон, запрещающий признавать Крым российской территорией.

Согласно доходной декларации, в 2017 году российский лидер заработал 18,7 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 77 и 153 квадратных метра и гаражом.

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