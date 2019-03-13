Кремль признался в безразличии к американской резолюции об убийстве Немцова

Россия не придает значения резолюции Палаты представителей Конгресса США с призывом провести международное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом в среду, 13 марта, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фиксация этого в документах третьих стран не имеет никакого значения», — сказал Песков, отметив, что Москва не готова принимать ее во внимание.

«Что касается самого расследования, то тут не важна точка зрения Кремля. Здесь важнее мнение следственных органов, они продолжают свою работу», — добавил он.

Палата представителей одобрила ряд документов, направленных против российской власти, в том числе резолюцию с осуждением Москвы за сокрытие подробностей об убийстве Немцова. Конгрессмены потребовали от Кремля провести международное расследование преступления, а от американских властей — ввести санкции против предполагаемых заказчиков и исполнителей.

Палата представителей также приняла закон, запрещающий признавать Крым территорией России, и одобрила законопроект с требованием раскрыть доходы Путина — глава Национальной разведки США должен подготовить отчет об этом в ближайшие полгода.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы. Все они признаны виновными и получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.

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