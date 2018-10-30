Возложенный советником Трампа венок на месте убийства Немцова разорвали

Активисты движения SERB порвали и унесли венок, который советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил к месту памяти убитого политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом говорится в сообщении группы «Немцов мост» в Facebook.

«Позвонил Гриша Саксонов с моста. Пришли сербовцы и тарасевичи, порвали американский венок и унесли с собой. Все произошло на глазах полиции, которая бездействовала. Гриша громко кричал, призывая общественность и полицию, полицейские пообещали сдать его в дурдом», — написала одна из участниц группы.

Григорий Саксонов, дежуривший на мосту, подтвердил «Коммерсанту», что недалеко от места происшествия стояла полицейская машина, но стражи порядка не отреагировали на инцидент, а Саксонову пригрозили дурдомом.

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Болтон был в Москве 21-22 октября, в российской столице он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Советник Дональда Трампа возложил на место убийства Немцова венок с лентой «От американского народа». Он также принес венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и цветы к памятнику городу-герою Керчи в память жертвах массового убийства в политехническом колледже.

В сентябре прошлого года активисты движения SERB, которое возглавляет Игорь Бекетов, известный как Гоша Тарасевич, сорвали мемориальную доску с дома, где жил Немцов. Летом 2015 года они участвовали в драке со сторонниками погибшего политика на Большом Москворецком мосту.

Участники SERB также известны тем, что обливали мочой фотовыставку Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер и экран в кинотеатре «Октябрь», чтобы сорвать показ фильма «Полет пули» о батальоне «Айдар», воевавшем на юго-востоке Украины.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года. На месте его убийства образовался стихийный мемориал.

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