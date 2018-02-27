В Вашингтоне открыли площадь Немцова

В американской столице во вторник, 27 февраля, открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). Об этом сообщает РИА Новости.

Состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было приурочено к третьей годовщине со дня убийства политика.

10 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать инициативу американских властей переименовать площадь. «Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал он.

Позднее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил присвоить старому зданию посольства США в Москве почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. В ответ на это в Госдепартаменте заявили, что «каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы.

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