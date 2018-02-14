Госдеп США согласился с «Североамериканским тупиком»

В Госдепартаменте США заявили, что каждая страна может переименовать улицы по своему усмотрению, это является внутренним делом государства. Такую позицию высказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Мы поддерживаем свободу слова, они могут называть улицы как угодно», — ответила на вопрос о том, что в России и Турции хотят переименовать улицы, на которых размещаются посольства США.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил назвать безымянный проезд «Североамериканский тупик» и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Такое предложение было сделано после того, как в Вашингтоне переименовали площадь, на которой находится российская дипмиссия, в площадь Бориса Немцова.

Мэр Анкары Мустафа Туна предложил изменить название улицы перед американским посольством на «Оливковую ветвь» в честь военной операции, которую Турция проводит в сирийском Африне.

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