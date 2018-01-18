Раскрыта судьба посольства США в Иерусалиме

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 января, объявил, что США не будут в этом году переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим. Его слова передает Reuters.

Американский лидер озвучил решение после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ожидал этого шага от Вашингтона в ближайший год.

В начале декабря прошлого года Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США. Это вызвало бурную реакцию в международном сообществе. В частности, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога двух сторон (Израиля и Палестинской автономии).

18 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима. Вашингтон счел ее «оскорблением». За принятие резолюции проголосовали остальные 14 государств.

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