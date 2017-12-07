Европейцы вошли в клинч с Трампом по вопросу о Святой земле

Лидеры ведущих европейских государств раскритиковали решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим. Об этом пишет Reuters.

Как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ, Ангела Меркель считает, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога двух государств (Израиля и Палестины). «Мы не согласны с решением США перенести свое посольство в Иерусалим и признать Иерусалим израильской столицей», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Не одобрил решение Трампа и президент Франции Эммануэль Макрон. «Это решение вызывает сожаление, и Франция его не одобряет. Оно противоречит нормам международного права, а также всем резолюциям Совбеза ООН», — сказал французский лидер.

Обсуждение высказывания Трампа собираются вынести на обсуждение экстренной встречи Совбеза ОНН, которое пройдет в пятницу, 8 декабря. Инициаторами встречи стали члены Совбеза Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция.

В среду, 6 декабря, президент США заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это.