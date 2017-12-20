США пригрозили последствиями при «неправильном» голосовании по Иерусалиму в ООН

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли разослала коллегам из ряда государств предупреждение о последствиях в случае неправильного голосования на Генеральной ассамблее Всемирной организации. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент США Дональд Трамп будет внимательно следить за этим голосованием и просит представить отчет о тех странах, которые голосовали против нас. Мы примем к сведению каждый голос по данному вопросу», — говорится в письме, подлинность которого подтвердили дипломаты из четырех стран.

Позднее Хейли в своем Twitter написала. что «в ООН нас (США) всегда просят делать больше и давать больше. И, когда мы принимаем решение по воле американского народа о том, где нам разместить НАШЕ посольство, мы не ожидаем критики от тех, кому мы помогали».

6 декабря Трамп поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. С критикой этого решения выступили многие мировые лидеры.

18 декабря США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, в которой не признавалось изменение статуса Иерусалима. Вашингтон счел ее «оскорблением». За принятие резолюции проголосовали остальные 14 государств.

Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей после окончания Войны за независимость в 1949 году. В 1967-м после Шестидневной войны он захватил Восточный Иерусалим и объединил его с Западным, однако ООН не признала это. Посольства стран, состоящих в дипломатических отношениях с Израилем, находятся в основном в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии.

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