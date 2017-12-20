Песков усомнился в способности России урегулировать ближневосточный конфликт

Урегулировать ближневосточный конфликт в состоянии только Израиль и Палестина, однако важно не делать шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 декабря.

«Россия не может урегулировать этот конфликт. Ни Россия, ни США. Россия может способствовать урегулированию этого конфликта, продолжая свою последовательную политику, хорошо известную политику, как в двустороннем плане в ходе своих контактов с Израилем и с Палестиной, так и в рамках существующих многосторонних форматов», — сказал представитель Кремля.

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