Посольство России в США пожаловалось на продолжающееся давление на СМИ

США продолжают неприемлемую практику давления на российские СМИ. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Facebook.

«10 января, производящая контент для агентства Sputnik компания "RIA Global" сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений», — утверждают в дипмиссии.

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В посольстве также напомнили о ноябрьском лишении аккредитации журналистов RT в Конгрессе США. «Мы расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету».

«Не исключаем, что американские организации скоро выступят с жесткой критикой России за неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей», — спрогнозировали дипломаты.

13 декабря официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в США никак не ограничивают свободу слова для российских изданий. «Все российские журналисты могут приходить в Госдепартамент. Мы поддерживаем первую поправку к конституции США (о свободе слова)», уточнив, что лишение россиян аккредитации в Конгрессе было принято решением Ассоциации журналистов Конгресса.

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