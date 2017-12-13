Госдеп назвал образцом для подражания положение российских СМИ в США

В США никак не ограничивают свободу слова для российских изданий. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщают РИА Новости.

«Все российские журналисты могут приходить в Госдепартамент. Мы поддерживаем первую поправку к конституции США (о свободе слова) и хотели бы, чтобы российское правительство давало бы американским СМИ такую же возможность работать, как мы это делаем здесь», — заявила она.

Недавнее лишение аккредитации в Конгрессе российского телеканала RT Науэрт объяснила решением Ассоциацией журналистов Конгресса.

Ранее Минюст США внес телеканал RT в список иностранных агентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!