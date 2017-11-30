Конгресс США лишил аккредитации журналистов RT

Исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил журналистов RT аккредитации. Об этом говорится в письме, размещенном на сайте организации.

«Комитет 21 ноября единогласно проголосовал за то, чтобы лишить RT Network аккредитации. Данное решение связано с тем, что разрешения не могут быть выданы заявителю, нанятому "каким-либо иностранным правительством или его представителем". После регистрации компании T&R Productions, LLC в качестве иностранного агента (американского оператора RT Network) аккредитация данного СМИ стала незаконной», — говорится в письме.

Корреспондентам RT предписано «немедленно вернуть аккредитационные карточки».

13 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что RT America зарегистрировался в США в качестве иноагента. 15 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении законопроект, который приравнивает средство массовой информации к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа.