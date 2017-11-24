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McDonald's предложили признать иностранным агентом

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McDonald's, KFC и другие сети ресторанов быстрого питания в России необходимо признать иностранными агентами, считает депутат Госдумы Борис Чернышов. Об этом со ссылкой на его письмо Роспотребнадзору и Роскомнадзору сообщает RT.

По мнению Чернышова, рестораны фастфуда прививают россиянам нездоровый образ жизни и чуждые ценности, а традиционная русская кухня теряет популярность.

«Идеология фастфуда — борьба со здоровым образом жизни. Мы едим не свою еду. Постоянное потребление в пищу продуктов, приготовленных с использованием вредных компонентов, например пальмового масла, приводит к поражению внутренних органов, болезням лёгких, сердца, почек, печени и ожирению. Деньги, которые мы оставляем в фастфудах, уходят за рубеж», — сказал он.

Рекламу ресторанов быстрого питания нужно маркировать как продукцию иностранного агента, полагает депутат. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Чернышова, сказал РИА Новости, что россиянам, по его мнению, следует перестать «ходить в эти харчевни».

Вместе с тем, заметил Онищенко, в России есть разные способы регулирования сферы общепита: «Считаю, что у нас есть и другие ресурсы, чтобы заставить их кормить нас тем, чем мы хотим, а не тем, что им удобно».

Закон об иностранных агентах действует в России с 2012 года, изначально под его действие попадали только некоммерческие организации (НКО). В середине ноября 2017 года депутаты Госдумы приняли в заключительном чтении законопроект, который приравнивает средство массовой информации к иностранному агенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа.

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