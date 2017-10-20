Экономика
 

«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса

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Основатель сети быстрого питания традиционной русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров раскрыл «Ленте.ру» план выхода из кризиса. «Теремок» намерен отказаться от всех убыточных точек, внедрить новые продукты, а также расширить свое присутствие за рубежом.

«План у нас есть — мы тестируем восемь недорогих блинчиков, мы закроем все убыточные точки, где арендодатель считает, что бургеров на фудкорте достаточно и русская кухня нам не нужна. У нас огромные планы, но если мы не найдем понимания у арендодателей и доходы населения будут падать, то придется перейти к существенному изменению бизнеса», — рассказал Гончаров.

Два ресторана «Теремок» в Нью-Йорке пока остаются убыточными, тем не менее за последние полгода, по словам Гончарова, оборот ресторанов вырос на 20 процентов. Также основатель сети отметил, что цены в американском «Теремке» выше, чем в других американских сетях фастфуда примерно в два раза.

В настоящий момент «Теремок» ведет переговоры с «очень крупными инвесторами на Западе, которые заинтересованы в бренде», подробностей Гончаров не рассказал, отметив, что «торопиться тут нельзя».

В четверг, 19 октября, Михаил Гончаров, общаясь с подписчиками в Twitter признал, что сеть испытывает определенные проблемы, и при их сохранении рискует закрыться через один-два года. Основатель «Теремка» посетовал на жесткую конкуренцию, отсутствие лояльности с стороны арендодателей и низкую покупательную способность населения в связи с кризисом.

Сеть быстрого питания традиционной русской кухни «Теремок» была основана в 1998 году. В настоящий момент общее число ресторанов и торговых точек сети составляет около 300, в том числе два ресторана в Нью-Йорке. В компании работают около трех тысяч человек. Это один из немногих российских брендов фастфуда, который специализируется на русской кухне и представлен за рубежом.

Предыстория: «Теремок» оказался на грани закрытия
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