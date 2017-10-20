«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса

Основатель сети быстрого питания традиционной русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров раскрыл «Ленте.ру» план выхода из кризиса. «Теремок» намерен отказаться от всех убыточных точек, внедрить новые продукты, а также расширить свое присутствие за рубежом.

«План у нас есть — мы тестируем восемь недорогих блинчиков, мы закроем все убыточные точки, где арендодатель считает, что бургеров на фудкорте достаточно и русская кухня нам не нужна. У нас огромные планы, но если мы не найдем понимания у арендодателей и доходы населения будут падать, то придется перейти к существенному изменению бизнеса», — рассказал Гончаров.

Два ресторана «Теремок» в Нью-Йорке пока остаются убыточными, тем не менее за последние полгода, по словам Гончарова, оборот ресторанов вырос на 20 процентов. Также основатель сети отметил, что цены в американском «Теремке» выше, чем в других американских сетях фастфуда примерно в два раза.

В настоящий момент «Теремок» ведет переговоры с «очень крупными инвесторами на Западе, которые заинтересованы в бренде», подробностей Гончаров не рассказал, отметив, что «торопиться тут нельзя».

В четверг, 19 октября, Михаил Гончаров, общаясь с подписчиками в Twitter признал, что сеть испытывает определенные проблемы, и при их сохранении рискует закрыться через один-два года. Основатель «Теремка» посетовал на жесткую конкуренцию, отсутствие лояльности с стороны арендодателей и низкую покупательную способность населения в связи с кризисом.

Сеть быстрого питания традиционной русской кухни «Теремок» была основана в 1998 году. В настоящий момент общее число ресторанов и торговых точек сети составляет около 300, в том числе два ресторана в Нью-Йорке. В компании работают около трех тысяч человек. Это один из немногих российских брендов фастфуда, который специализируется на русской кухне и представлен за рубежом.