«Теремок» оказался на грани закрытия

Сеть быстрого питания традиционной русской кухни «Теремок» рискует закрыться через один-два года. Об этом в Twitter сообщил основатель сети Михаил Гончаров, пожаловавшись на падение продаж и усиление конкуренции.

Доходы сети падают, Гончаров связывает это с падением покупательной способности россиян, которая снижается третий год подряд. Он также рассказал, что сеть ресторанов сокращает издержки, закрывает убыточные точки и запланировала рекламный бюджет на 2018 год. «Запланировали на Новый год. Если не поможет, это конец», — написал Гончаров в ответ на предложение одного из пользователей соцсети о запуске рекламной кампании.

Также основатель «Теремка» посетовал на усиление конкуренции и рост арендных ставок. «Аренду не выдерживаем. Приходят новые игроки. Крафтовые бургеры. Азиатская кухня», — указал Гончаров.

Сеть «Теремок» была основана в 1998 году. В настоящий момент общее число ресторанов и торговых точек сети составляет около 300, причем два ресторана — в Нью-Йорке. В общей сложности в компании работают около 3 тысяч человек. Это один из немногих брендов фастфуда, который специализируется на русской кухне.

В октябре о работе ресторана «Теремок» в Нью-Йорке рассказал портал Business Insider. Отметили чистоту, похвалили ресторан за аутентичность и продвижение русской национальной кухни, а также за доступность цен — большинство блюд стоили не дороже 7 долларов.

На волне бурных обсуждений тренда на импортозамещение после введения продовольственного эмбарго о готовности запустить «русский фастфуд» говорили братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Однако проект «Едим как дома» несколько раз откладывался, а итоговая судьба его до сих пор неясна.