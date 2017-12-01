Борьба за свободу слова вынудила Думу притеснять американских журналистов

Депутаты на следующей неделе рассмотрят постановление о запрете журналистам всех американских СМИ посещать нижнюю палату российского парламента, сообщила председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. Ее слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 1 декабря.

Глава комитета также рассказала, что парламентарии будут рекомендовать региональным заксобраниям закрыть доступ в свои здания для сотрудников американской прессы.

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Предложение закрыть доступ в Госдуму журналистам всех американских СМИ является ответом на решение Конгресса США, который отозвал аккредитацию телеканала RT (Russia Today), уточнила Савастьянова. «Мы своим решением, вынося (предложения) на рассмотрение совета Думы и на пленарное заседание о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и право на получение объективной информации... Мы бы хотели, чтобы это была не просто наша оценка. Наша позиция должна быть деятельной — не только высказать свои предложения, но и принять те решения, которые позволяют эти проблемы решать», — сказала она.

В конце ноября стало известно, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил аккредитации журналистов Russia Today. В середине месяца телеканал был признан в США иностранным агентом.

В качестве ответных мер Госдума приняла закон, который приравнивает средство массовой информации к иноагенту в том случае, если оно получает финансирование из-за рубежа.