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Посольство России в США призвало прекратить ограничивать российские СМИ

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Вашингтону следует прекратить ограничивать свободу российских СМИ. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в США после появившейся информации о регистрации иноагентом партнера Sputnik.

«Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — заявили в дипмиссии, указав на то, что «обострение борьбы на информационном поле не отвечает интересам российско-американского взаимодействия».

17 ноября ретранслирующая компания Reston Translator по требованию американских властей была зарегистрирована Минюстом США как иностранный агент. Сам Sputnik в качестве иноагента в США не регистрировался.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook донесла позицию российского Минюста, согласно которой «если не будут закрывать российские СМИ за рубежом, то в России СМИ этих стран будут работать так же, как работали и всегда; если же в отношении отечественных медиа и журналистов будут практиковаться репрессивные методы воздействия, то для ответной реакции у Москвы имеются все необходимые инструменты».

25 октября российское посольство призвало Вашингтон оставить российские СМИ в покое, отметив, что американский Акт о регистрации иностранных агентов применяется избирательно и политически мотивированно, а давление на российские СМИ не прекращается.

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