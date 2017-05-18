В МИД России удивились инициативе назвать площадь в Вашингтоне именем Немцова

Предложение назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне именем убитого политика Бориса Немцова вызывает в МИД России недоумение. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».

«На месте, о котором идет речь, сейчас ничего нет, это незастроенное пространство. Некоторое время назад власти города информировали общественность, в том числе посольство РФ в США, о намерении построить на этом месте ночлежку для бомжей. Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели [США] решили присвоить имя российского политика», — заявила Захарова.

По ее словам, к жизни и наследию Немцова можно относиться по-разному, но он был российским политиком и высокопоставленным чиновником.

«Зачем же так поступать с именем этого человека? Либо это глупость тех политических сил, которые принимают в США такие решения, либо это какой-то адский цинизм»,— указала дипломат.

28 февраля американский сенатор Марко Рубио предложил законопроект о переименовании улицы, расположенной напротив посольства России в Вашингтоне, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. «Два года назад Борис Немцов был убит в Москве на мосту недалеко от Кремля, никто так и не был привлечен к ответственности», — напомнил Рубио. По словам сенатора, создание «Борис Немцов Плаза» будет напоминать русским людям, что «голоса диссидентов звучат по-прежнему и защитники свободы не будут молчать».

9 сентября 2015 года Немцов был посмертно удостоен американской Премии свободы (Liberty Award). Награда была присуждена ему «за жизнь, посвященную продвижению демократии в России».

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, и братья Анзор и Шагит Губашевы.

