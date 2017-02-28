Американский сенатор предложил назвать улицу в Вашингтоне в честь Немцова

Американский сенатор Марко Рубио предложил законопроект о переименовании улицы, расположенной напротив посольства России в Вашингтоне, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте республиканца.

«Два года назад Борис Немцов был убит в Москве на мосту недалеко от Кремля, никто так и не был привлечен к ответственности», — напомнил Рубио.

По словам сенатора, создание «Борис Немцов Плаза» будет напоминать русским людям, что «голоса диссидентов звучат по-прежнему и защитники свободы не будут молчать».

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. В настоящее время под стражей по обвинению в причастности к покушению находятся пять человек человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.