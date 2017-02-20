В Ельцин-центре пройдут дни памяти Бориса Немцова

В отделе документального кино Ельцин-центра в Екатеринбурге проведут показ трех лент, рассказывающих о биографии оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Дни памяти Немцова пройдут 27 и 28 февраля.

В первый день будут показаны две документальные картины: фильм-портрет Владимира Кара-Мурзы «Немцов», а также документальная работа режиссера Зоси Родкевич «Мой друг Борис Немцов».

28 февраля историк и журналист Николай Сванидзе презентует фильм Михаила Фишмана и Веры Кричевской «Слишком свободный человек».

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17 февраля стало известно, что департамент общественной безопасности Свердловской области отказался согласовывать митинг в память убитого оппозиционера Бориса Немцова. Мероприятие планировалось провести 27 февраля на площади Труда в центре Екатеринбурга. Там же активисты намеревались организовать народный мемориал, куда желающие могли принести цветы.

Политик был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В Немцова попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве были задержаны и затем арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы.

Ельцин-центр — общественное, культурное и образовательное учреждение, открытое в Екатеринбурге в 2015 году. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.