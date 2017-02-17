Власти Екатеринбурга отказались согласовать акцию в память Немцова

Департамент общественной безопасности Свердловской области отказался согласовывать митинг в память убитого оппозиционера Бориса Немцова, сообщают гражданские активисты в группе в Facebook «Екатеринбург — за свободу».

«Причина — кто-то подал на это время и место уведомление раньше нас. В ответе нам предлагают перенести митинг памяти и народный мемориал Немцова на площадь Обороны», — отмечается в сообщении.

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Переносить мероприятие за пределы центра организаторы отказались. Они решили провести собрание без звукоусиливающего оборудования и возложить цветы на изначально задуманном месте.

Митинг планировалось провести 27 февраля на площади Труда в центре города. Там же активисты намеревались организовать народный мемориал, куда желающие могли принести цветы.

16 февраля мэрия Москвы согласовала проведения марша памяти Бориса Немцова. Один из организаторов акции Михаил Шнейдер заявил, что мэрия намерена предложить оргкомитету провести шествие по прошлогоднему маршруту: по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. В Санкт-Петербурге акция согласована лишь частично. Власти разрешили провести митинг на Марсовом поле, но не шествие.

Политик был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В Немцова попали четыре пули, он скончался на месте..