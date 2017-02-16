Мэрия согласовала проведение марша памяти Немцова в Москве

Московская мэрия согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова. Об этом РИА Новости сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, у властей есть предложения по маршруту следования, которые будут озвучены по мере принятия решения.

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Оппозиция подавала заявку на проведение демонстрации 26 февраля в центре Москвы на 30 тысяч человек. Планировалось, что колонна пройдет от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где будут возложены цветы.

Представитель партии «Парнас» Андрей Пивоваров написал в Facebook, что в Санкт-Петербурге акцию согласовали частично. «Как и в прошлом году, Смольный согласовал нам лишь проведение митинга на Марсовом поле, но до места проведения мы все вместе традиционно пройдем от станции метро Горьковская», — отметил он.

Акции в честь убитого оппозиционера пройдут в конце февраля в третий раз.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.