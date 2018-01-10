Песков отреагировал на появление в Вашингтоне площади Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать инициативу американских политиков назвать площадь в Вашингтоне именем убитого политика Бориса Немцова. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 января.

«Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал Песков.

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9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015-м Немцове. С соответствующей инициативой еще в феврале прошлого года выступил сенатор Марко Рубио.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.

В сентябре того же года Немцов был посмертно удостоен американской Премии свободы (Liberty Award). Награда была присуждена ему «за жизнь, посвященную продвижению демократии в России».

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