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Власти Вашингтона одобрили переименование улицы у посольства РФ в честь Немцова

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Профильный комитет городского совета Вашингтона единогласно утвердил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015 году российском политике Борисе Немцове. Об этом сообщает ТАСС.

«Этим переименованием городской совет нашей столицы подтвердит приверженность ценностям демократии и выразит солидарность с теми, кто борется за свободу в других странах мира», — заявил председатель совета Фил Мендельсон, выступавший одним из инициаторов законопроекта. Депутат Мэри Че, также поддержавшая инициативу, отметила, что «переименование отдает дань памяти усилиям, которые Борис Немцов прилагал ради достижения демократии в России».

ТАСС отмечает, что на заседании присутствовал председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, который явллся одним из авторов идеи переименования улицы. «На мой взгляд, это очень патриотическая и пророссийская инициатива — назвать сквер перед посольством РФ в память о российском государственном деятеле», — сказал он агентству.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении депутатами горсовета состоится 9 января. Для вступления в силу он должен быть одобрен в двух чтениях и подписан мэром города. Фил Мендельсон ожидает, что площадь Бориса Немцова появится на карте города к третьей годовщине его убийства — к 27 февраля 2018 года.

В феврале с предложением переименования улицы, расположенной напротив посольства России в Вашингтоне, в честь Немцова выступил американский сенатор Марко Рубио. В МИД России такой инициативе удивились.

В 1990-х годах Немцов занимал ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Политика застрелили на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны, арестованы и осуждены бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, и братья Анзор и Шагит Губашевы.

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