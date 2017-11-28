Российским дипломатам в США предложили вечно помнить Немцова

Городской совет столицы США Вашингтона рассматривает предложение переименовать улицу около посольства России в честь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает телеканал Fox 5.

С такой инициативой выступил председатель горсовета Фил Мендельсон и член совета Мэри Шей. Они предлагают назвать часть улицы между двумя перекрестками Boris Nemtsov Place.

По словам Мендельсона, Немцов был голосом свободы, а жители Вашингтона поддерживают демократические принципы. Как отмечает телеканал, многие горожане разделяют его позицию, однако большинство из них не уверены, что улицу стоит переименовывать.

В 1990-х годах Немцов занимал ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Политика застрелили на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны, арестованы и осуждены бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, и братья Анзор и Шагит Губашевы.

9 сентября 2015-го Немцов был посмертно удостоен американской Премии свободы (Liberty Award). Награда была присуждена ему «за жизнь, посвященную продвижению демократии в России».