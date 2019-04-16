Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год. Документ был опубликован на сайте местной администрации.

Согласно предоставленным данным, сам Сизиков в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 2,6 миллиона рублей. Он не женат, однако имеет несовершеннолетнего сына, доход которого за тот же период составил 409,3 тысячи рублей. По данным Znak.com, ребенок учится в седьмом классе.

В декларации указано, что в пользовании у школьника находятся жилой дом площадью 552,8 квадратных метра и квартира в 212 квадратных метров. В пользовании его отца — два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метра. Недвижимости или транспортных средств, находящихся в собственности уральского мэра и его сына, в декларации не указано.

Сизиков стал главой Серовского городского округа в августе прошлого года. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта, а до этого являлся главой администрации Верхотурья Свердловской области.

В марте хозяйственное управление законодательного собрания Новосибирска заказало посудомоечную машину стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Соответствующий документ был размещен на сайте госзакупок. Деньги на «государственные и муниципальные нужды» будут выделены из областного бюджета, говорилось в тексте документа.

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