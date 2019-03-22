Российские депутаты потратят более миллиона рублей на посудомоечную машину

Хозяйственное управление законодательного собрания Новосибирска заказало посудомоечную машину стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Соответствующий документ был размещен на сайте госзакупок.

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Депутаты Новосибирска потребовали, чтобы машина использовала только холодную воду и отмывала почти две тысячи тарелок в час. Посудомойку привезут на улицу Кирова, 3, где находится законодательное собрание региона.

Деньги на «государственные и муниципальные нужды» будут выделены из областного бюджета, говорится в тексте документа.

В марте депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев на внеочередном заседании заявил, что малоимущие сами виноваты в своих проблемах. По его словам, пенсии в восемь тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши». Депутат также отметил, что люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Согласно декларации о доходах и имуществе, в 2017 году Набиев заработал почти 14 миллионов рублей. Он является собственником трех квартир.

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