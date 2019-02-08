Чиновник сравнил жалобы на коммунальные аварии с призывом к госперевороту

Глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов отреагировал на жалобы жителей поселка Колывань на коммунальные услуги, собрав экстренное совещание и обвинив недовольных в попытке дестабилизировать ситуацию в стране, пишет Gorsite.ru.

«Это люди, которые не хотят, чтобы в Колыванском районе был порядок. Это что за информационная война? Некоторые общественники уже просто заигрались, стали призывать к переворотам, каким-то обращениям к президенту», — сказал чиновник, добавив, что администрация готова общаться с гражданами.

По словам Артюхова, в день в поселке происходит по семь прорывов труб, и коммунальные бригады трудятся круглосуточно. Без водопровода остались жители двух улиц. Он отметил, что жильцы домов, пострадавших от коммунальных аварий, должны сами обращаться к независимым экспертам и потом добиваться включения в краткосрочную программу капитального ремонта. Это также может сделать управляющая компания.

Жалобы на аварийное состояние двух домов были опубликованы в закрытом поселковом чате. В нем жительница дома №30 на улице Блюхера сообщила, что после прорыва холодной воды из колодца в 10 метрах от здания по стенам и потолкам пошли трещины, а управляющая компания и чиновники не хотят решать проблему. Проживающая в соседнем доме №28 женщина ответила ей, что у них уже не раз была комиссия, но никто ничего не ремонтирует, и дом может «в один день сложиться как гармошка». Участники чата назвали ситуацию в поселке ЧП, «пахнущим Магнитогорском», и посоветовали обратиться к прессе, писать электронные обращения в МЧС, Минстрой, приемную губернатора.

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