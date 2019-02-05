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Российскому врачу пришлось ходить по 25 километров в день

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Фельдшер Сагиля Нигматуллина

В Челябинской области сельский фельдшер Сагиля Нигматуллина ежедневно преодолевает десятки километров пешком, чтобы у жителей соседней деревни была возможность получать медицинскую помощь. Сюжет о враче снял телеканал РЕН ТВ.

Последние 26 лет Нигматуллина работала в поселке Ильинка, и когда поселок Первомайский в 12 километрах остался без медика, ей предложили взять на себя новых пациентов. Теперь после смены в Ильинке она идет в Первомайский, а потом совершает обход по домам.

Автобусы между поселками не ходят, иногда женщине удается взять попутку, но чаще приходится идти весь путь пешком по снегу и в мороз. Местная администрация отказалась предоставить ей служебный автомобиль, обосновав это тем, что свободных машин нет. Запускать автобусный маршрут только ради фельдшера тоже не стали, потому что «не рентабельно», «автобус будет воздух возить».

Местные чиновники планировали решить проблему, найдя для жителей Первомайского нового врача, но никто на вакансию не откликнулся, и Нигматуллина продолжает ходит по 25 километров в день ради своих пациентов.

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