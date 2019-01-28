Российский полицейский четыре часа блуждал по тайге ради голодающих отшельников

В Иркутской области участковый капитан полиции Александр Гуриков целый день ехал к супружеской паре отшельников, которые зимой оказались отрезанными от внешнего мира из-за непогоды и остались без еды. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

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В сообщении сказано, что сначала Гуриков на служебном транспорте проехал 76 километров из поселка Седаново в населенный пункт Эдучанка. Оттуда он проехал на автомобиле два километра по лесной дороге в тайге и дальше смог передвигаться только на снегоходе. Ему потребовалось еще четыре часа, чтобы отыскать дом отшельников по имеющимся координатам. К 10 часам вечера по местному времени он добрался до точки и передал продукты первой необходимости, после чего отправился обратно по тому же маршруту. В Эдучанку он приехал в четыре часа утра.

За проделанную работу руководство решило поощрить своего сотрудника, «который, несмотря на сложные условия, помог людям». Как именно его поощрят, не сообщается.

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