Россияне начали поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой

Пользователи российских соцсетей объявили о поиске помощницы для таежной отшельницы Агафьи Лыковой, которая несколько десятилетий живет в Хакасском заповеднике, передает РИА Новости.

Как пояснила алтайская фотохужожница Светлана Казина, требуется женщина «со стальным стержнем», которую «не пугает естественность мироздания в условиях дикой природы». По ее словам, Лыкова — неуживчивый человек, поэтому вакансия рассчитана на деревенскую женщину, не боящуюся отсутствия электричества, отопления и водопровода.

Предыдущая помощница — Надежда Усик — продержалась с отшельницей пять лет. Она подтвердила, что Лыкова нуждается в женщине, «которая будет рядом с ней и молиться, и по хозяйству помогать».

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В декабре прошлого года Лыкова сообщила о заканчивающихся запасах еды и попросила помощи, после этого связь с ней оборвалась.

Ранее староверке активно помогал бывший глава Кузбасса Аман Тулеев, но после его отставки власти перестали поддерживать ее. Также отшельницу стали игнорировать сотрудники МЧС, поскольку она часто звонила им по тревожной линии со спутникового телефона.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов. Ее нашла группа советских геологов в Западных Саянах в 1978 году. Тогда женщине было 37 лет и она жила в тайге в изоляции вместе с отцом, сестрой и двумя братьями. Все они уже умерли, Лыкова живет в лесу в одиночестве.

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