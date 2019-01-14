Российские врачи шли два километра по сугробам к самоубийце

Врачам в Конаковском районе Тверской области пришлось пешком преодолеть два километра бездорожья и заснеженную трясину, чтобы помочь пациенту. Видео в понедельник, 14 января, было опубликовано в группе «Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники скорой помощи идут по снегу через лес и кустарник вслед за проводником в валенках, который протаптывает тропу по высокому снегу.

«Вот так работает конаковский "медспецназ", — комментирует на заднем плане один из медработников. — Вот по таким завалам снежным добираемся до пациента. Снега — по колено и выше. Просто жестко».

«Идем заячьей тропой, — продолжает он. — Идти — пару километров, со всей выкладкой, с оборудованием. Впереди — сопровождающий. Конаковский район. Не везде у нас есть дороги. В некоторых случаях это даже направлениями нельзя назвать».

По информации «Московского комсомольца», пациент, к которому пробивались медики, предпринял попытку самоубийства. Спасти его не удалось. Эту версию подтверждают диалоги в видеоролике. «Он ее любил до безумия», — сказал проводник. «Видно, как он ее любил. Плевать он на нее хотел», — ответил другой участник операции. «Ребенок же остался», — прокомментировал третий.

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