Россияне обвинили жильцов и коммунальщиков во взрыве дома в Магнитогорске

Почти половина россиян (42 процента) возложила на коммунальные службы вину за взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, еще 35 процентов населения винят в случившемся жильцов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Три четверти опрошенных (74 процента) объясняют произошедшее взрывом бытового газа. 44 процента респондентов считают, что трагедия произошла из-за халатного обращения жителей с газовым оборудованием. 11 процентов склоняются к версии теракта. Реже респонденты считают ответственными местные органы самоуправления (9 процентов).
61 процент опрошенных признались в опасении, что аналогичная ситуация может случиться с ними или их близкими.
«Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Опрос проводился 10 января среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.
31 декабря 2018 года в результате взрыва газа в жилом доме обрушился подъезд, погибли 39 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако Следственный комитет и ФСБ неоднократно отвергали версию теракта.