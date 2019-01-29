Россияне обвинили жильцов и коммунальщиков во взрыве дома в Магнитогорске

Почти половина россиян (42 процента) возложила на коммунальные службы вину за взрыв в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря, еще 35 процентов населения винят в случившемся жильцов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Три четверти опрошенных (74 процента) объясняют произошедшее взрывом бытового газа. 44 процента респондентов считают, что трагедия произошла из-за халатного обращения жителей с газовым оборудованием. 11 процентов склоняются к версии теракта. Реже респонденты считают ответственными местные органы самоуправления (9 процентов).

61 процент опрошенных признались в опасении, что аналогичная ситуация может случиться с ними или их близкими.

«Версия теракта, активно продвигаемая рядом СМИ, не вызвала доверия у россиян. Люди слишком хорошо знают об уровне изношенности нашего коммунального хозяйства и халатности, неосторожности самих жильцов, чтобы искать какую-то экстраординарную причину для трагедии», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Опрос проводился 10 января среди 1,6 тысячи совершеннолетних респондентов.

31 декабря 2018 года в результате взрыва газа в жилом доме обрушился подъезд, погибли 39 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако Следственный комитет и ФСБ неоднократно отвергали версию теракта.

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