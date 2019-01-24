Названа цена расселения пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске

На расселение пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Магнитогорске потребуется около 900 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Большую часть предлагается выделить из Резервного фонда [правительства] — это до 500 миллионов рублей, имея в виду, что остальные расходы по собственной инициативе возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области», — сказал Медведев на заседании кабмина.

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Деньги, по его словам, должны быть перечислены в короткие сроки.

Ранее на расселение соседних с обрушенными подъездов уже выделили 147 миллионов рублей.

31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки. В результате погибли 39 человек. Госпитализированы шестеро, в том числе 11-месячный ребенок, извлеченный из под завалов более чем через сутки после случившегося. Следствие и ФСБ неоднократно отвергали версию теракта.

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