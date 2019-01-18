ФСБ отказалась комментировать причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

В Управлении Федеральной службы безопасности России по Челябинской области посчитали, что информация о причастности террористов ИГ (Исламское государство — запрещенная в России организация) к взрыву в жилом доме в Магнитогорске может быть вбросом. Об этом сообщает Fedpress.

Давать комментарии на анонимные сообщения о причастности боевиков к этому взрыву в ведомстве отказались. Иногда террористы берут на себя ответственность за то, чего реально не совершали, уточняет агентство.

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Ранее 18 января организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, сообщила, что ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в многоквартирном доме в Магнитогорске. Террористы объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.

Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа.

Через несколько дней после ЧП, завершив осмотр завалов, следователи объявили, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обнаружено не было.

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