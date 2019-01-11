Для пострадавших в Магнитогорске проведут ярмарку квартир

В конце января в Магнитогорске будет организована ярмарка недвижимости для жильцов дома, пострадавшего после взрыва газа 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В мероприятии примут участие местные строительные компании, а также девелоперы из Челябинска — некоторые пережившие взрыв заявили о желании покинуть город. Новые квартиры смогут выбрать граждане, проживавшие в обрушившемся 7-м и подлежащем демонтажу 8 подъездах дома.

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Как пояснил агентству пресс-секретарь Дубровского Дмитрий Федечкин, средства на покупку жилья пострадавшим будут выделяться по принципу «метр в метр» — если люди захотят приобрести квартиры большей площади, чем у них были, то им придется доплачивать за квадратные метры самостоятельно.

Частичное обрушение дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром перед Новым годом. В результате погибли 39 человек. Уцелевшую часть взорвавшегося дома признали безопасной для проживания, после чего на портале Change.org была опубликована петиция за снос здания. По состоянию на 11:40 пятницы, 11 января, ее подписали более 153 тысяч человек.

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