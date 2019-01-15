Мошенники нашли способ нажиться на трагедиях в Магнитогорске и Шахтах

Мошенники предлагают россиянам приобрести бесполезное газовое оборудование, которое якобы защитит их от возможных аварий. Граждане стали чаще жаловаться на продажу таких аппаратов после взрывов в Магнитогорске и Шахтах. Эту информацию подтвердили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что жители, в том числе пенсионеры, отдают мошенникам по несколько тысяч рублей на сомнительное оборудование. Аферисты используют рассказы о трагедиях в Магнитогорске и Шахтах, чтобы убедить их в необходимости покупки.

Около 300 человек каждый месяц сообщают об этом виде мошенничества. По их словам, злоумышленники предлагают заменить газовые плиты или поставить «сигнализаторы загазованности». Жалобы поступали из Нижнего Новгорода, Челябинска, Перми и Омска.

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