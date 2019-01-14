Факт жалобы жительницы Шахт на запах газа накануне взрыва опровергли

В «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли информацию о том, что одна из жительниц дома в Шахтах (Ростовская область), где произошел взрыв, звонила в аварийно-диспетчерскую службу. Об этом в понедельник, 14 января, сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что специалисты компании изучили все записи телефонных разговоров за последние несколько суток. «По итогам проверки, никаких обращений от жителей дома 16 на улице Хабарова в городе Шахты 13 и 14 января не поступало», — говорится в сообщении. В службе отмечают, что записи всех звонков хранятся не менее года.

По данным портала «Блокнот Ростов», пенсионерка Людмила Власова, погибшая во время взрыва в жилом доме в Шахтах, обращалась накануне происшествия в газовую службу с жалобой на запах газа.

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Ранее стало известно, что в Общественной палате после взрывов в Магнитогорске и Шахтах захотели создать «газовую полицию», сотрудников которых нельзя будет не пустить в квартиру. Отмечается, что полномочия новой службы не должны выходить за рамки закона, чтобы не доходило до того, что газовщики будут снимать двери жильцов с петель.

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два верхних этажа, были эвакуированы 140 жильцов дома. По предварительным данным, семь человек спасены, четверо погибли. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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