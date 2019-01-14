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Жители Шахт рассказали о последствиях взрыва в жилом доме

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Очевидцы взрыва газа в жилом доме в Шахтах (Ростовская область) рассказали о первых мгновениях после ЧП. По их словам, взрыв оказался настолько сильным, что в квартирах тряслась мебель, передает телеканал «360».

«Взрыв сильный, диван прыгал», — призналась одна из жительниц соседнего дома.

Другие сначала подумали, что хлопок — это взрыв петарды. «Я на кровати подпрыгнул. Все легкое попадало», — рассказал мужчина, живущий ниже квартиры, где произошел взрыв.

По словам местных жителей, в квартирах было очень холодно, людям приходилось спать в одежде, а некоторые включали газ, чтобы согреться, уточняет «Комсомольская правда». «Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — приводит газета слова жительницы района.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Шахтах произошел утром 14 января. Погиб один человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, есть вероятность дальнейшего обрушения здания. Для укрепления конструкции установлены специальные подпорки.

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