Жители Шахт рассказали о последствиях взрыва в жилом доме

Очевидцы взрыва газа в жилом доме в Шахтах (Ростовская область) рассказали о первых мгновениях после ЧП. По их словам, взрыв оказался настолько сильным, что в квартирах тряслась мебель, передает телеканал «360».
«Взрыв сильный, диван прыгал», — призналась одна из жительниц соседнего дома.
Другие сначала подумали, что хлопок — это взрыв петарды. «Я на кровати подпрыгнул. Все легкое попадало», — рассказал мужчина, живущий ниже квартиры, где произошел взрыв.
По словам местных жителей, в квартирах было очень холодно, людям приходилось спать в одежде, а некоторые включали газ, чтобы согреться, уточняет «Комсомольская правда». «Мы спали в одежде. И, конечно, многие грелись газом. Просто включали конфорки — две или четыре сразу. И в квартирах появлялось хоть подобие тепла. Возможно, кто-то и на ночь оставил», — приводит газета слова жительницы района.
Взрыв газа в многоквартирном доме в Шахтах произошел утром 14 января. Погиб один человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По данным МЧС, есть вероятность дальнейшего обрушения здания. Для укрепления конструкции установлены специальные подпорки.