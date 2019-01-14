При взрыве газа в жилом доме в Шахтах погиб один человек

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области есть один погибший. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Тело погибшего найдено на девятом этаже дома. Под завалами остаются еще шесть человек.

МЧС сообщало, что под завалами могут находиться семь человек. В результате обрушения пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы. Отмечалось, что спасатели вытащили из-под завалов на девятом этаже дома двухлетнего ребенка и его мать.

Утром 14 января в городе Шахты обрушились два этажа многоэтажного жилого дома. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах здания, между этажами обрушились перекрытия. Пятеро жильцов дома спасены, 140 человек были эвакуированы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!