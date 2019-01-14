Появились подробности взрыва в доме в Шахтах

После взрыва газа в жилом доме в Шахтах неизвестной остается судьба четырех человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева, они попали в эпицентр взрыва.

Глава региона уточнил, что до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. «Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]», — сказал он. В настоящее время готовятся списки жильцов для выселения из дома.

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Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два этажа. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Один человек погиб — это ребенок, уточняет «Интерфакс», двое в тяжелом состоянии госпитализированы.

На месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы. Для оценки устойчивости конструкции будет использоваться комплекс «Стрела-П».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. «По поручению Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО», — сообщается на сайте Следственного комитета.

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