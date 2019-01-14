В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

Два этажа многоэтажного жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел в 06.48 мск. Повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах здания, между этажами обрушились перекрытия. Пятеро жильцов дома спасены, 140 человек были эвакуированы, информации о жертвах и пострадавших нет.

В свою очередь, собеседник агентства РИА Новости сообщает о пяти пострадавших.

К месту ЧП направлены все службы экстренного реагирования. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение лично поехать в Шахты.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области произошло частичное обрушение жилого дома. В результате погибли 39 человек. Следствие неоднократно опровергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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