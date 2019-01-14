Появились первые данные о пострадавших при обрушении дома в Шахтах

Под завалами обрушившихся в результате взрыва бытового газа двух этажей дома в городе Шахты Ростовской области могут находиться семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным источника в экстренных службах, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы.

Отмечается, что спасатели вытащили из-под завалов на девятом этаже дома двухлетнего ребенка и его мать.

Утром 14 января в городе Шахты обрушились два этажа многоэтажного жилого дома. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах здания, между этажами обрушились перекрытия. Пятеро жильцов дома спасены, 140 человек были эвакуированы

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