Отданы поручения по обрушившемуся в Магнитогорске дому

Демонтажные работы на месте обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, пострадавшего из-за взрыва газа, начнутся в субботу, 12 января. Об этом РИА Новости сообщил замгубернатора региона Сергей Шаль.

По словам представителя власти, на время работ по разбору завалов и сносу стен жильцы соседних подъездов — пятого и шестого, а впоследствии также девятого и десятого — будут отселены. «Сегодня демонтируем стенку седьмого подъезда. После разбора этой части будем обсуждать с экспертами вопрос демонтажа восьмого подъезда», — рассказал он.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, прибывший в Магнитогорск, поручил провести все работы качественно, с осторожностью и обязательным соблюдением мер безопасности. «И мы должны понимать, в какие сроки они (работы — прим. «Ленты.ру») пройдут. Потом провести обследование дома и понять, насколько несущие конструкции будут выполнять свои функции в дальнейшем», — отметил он.

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9 января стало известно о том, что в пострадавшем из-за взрыва здании начали восстанавливать газоснабжение. Сообщалось, что подача газа возобновлена в 52 из 600 квартир. К работам приступили после собрания жильцов, представителей управляющей компании и местных властей, на котором большинством голосов было принято решение отказаться от замены газовых плит на электрические.

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Уцелевшую часть взорвавшегося дома признали безопасной для проживания, однако местные жители выступили за снос здания и создали соответствующую петицию. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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