В Магнитогорске отыскали хозяйку загадочной квартиры в эпицентре взрыва

Владелица одной из квартир, находившихся в эпицентре взрыва, после которого произошло обрушение жилого дома в Магнитогорске, дала подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в полиции.

По данным издания, в эпицентре взрыва находились пять квартир — три на третьем этаже и две на втором. Как удалось установить «КП», в квартирах, располагающихся на третьем этаже, в момент взрыва находились люди, а одна из квартир на втором этаже, 315-ая, пустовала. При этом попытки журналистов установить владельца данной квартиры по базе данных Челябинской области успехом не увенчались, отмечает газета.

Материалы по теме «Ребенок и муж повисли между этажами» Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске

Как пояснил изданию источник в полиции, такое возможно в случае, если речь идет о служебной квартире или если квартира принадлежит людям из «особого списка». «Но на самом деле, владелец 315-й квартиры установлен. Это женщина», — уточнил собеседник газеты.

Ранее местные жители сообщали «Комсомольской правде», что квартиру №315 сдавали посуточно.

Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло рано утром 31 декабря 2018 года. В результате погибли 39 человек. Следствие неоднократно отвергало версии теракта. Возбуждено уголовное дело ​по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!