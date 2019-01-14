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МЧС объявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах

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Существует угроза дальнейшего обрушения дома в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа. Такой прогноз сделали в МЧС, передает РИА Новости. Для укрепления конструкции установят специальные подпорки.

«Возможно дальнейшее обрушение здания. Приводятся в действие специальные подпорки», — рассказал начальник ГУ МЧС России по области Вячеслав Бутко.

Президент России Владимр Путин поручил оказать пострадавшим помощь. «Глава государства по телефону получил доклад от губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации и о мерах, которые принимаются на месте происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два этажа. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Один человек погиб. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Предыстория: Появились подробности взрыва в доме в Шахтах
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