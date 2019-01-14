Жители разрушенного взрывом дома в Шахтах жаловались на утечку газа

Жители дома в Шахтах (Ростовская область), где произошел взрыв, больше месяца назад жаловались службам на утечку газа, передает «Интерфакс».

«Последний вызов по утечке газа — 10 декабря в этом доме», — сообщил агентству представитель газовой службы в ходе заседания оперативного штаба на месте ЧП.

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Губернатор области Василий Голубев заявил, что ситуация с газом в доме не вызывала опасений коммунальных служб.

Генеральный директор «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко добавил, что в пострадавших от взрыва квартирах не было дополнительного индивидуального газового оборудования.

Сотрудники МЧС рассказали, что существует угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем конструкции здания укрепляются.

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января. В результате обрушились два верхних этажа, были эвакуированы 140 жильцов дома. Семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба 31-летней хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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